Українські виробники одягу відвідають Канаду для пошуку ділових партнерів

Делегація українських виробників одягу відвідає на початку серпня Канаду для зустрічей з потенційними діловими партнерами.

Візит відбудеться у рамках канадсько-українського проекту з підтримки торгівлі та інвестицій CUTIS, йдеться на сайті проекту.

«З 1 по 7 серпня українські виробники одягу, відібрані канадськими експертами організації TFO Canada, відвідають Канаду в рамках Apparel Mission, що організована проектом CUTIS. Під час відбору експерти віддавали перевагу компаніям, які керовані жінками, та впроваджують екологічну сертифікацію. Місія проходитиме в двох канадських містах – Торонто та Монреалі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході місії на представників української швейної промисловості чекає низка ділових зустрічей з провідними постачальниками європейського одягу на канадський ринок. Передбачені також ділові перемовини з канадськими рітейлерами та виробниками брендового одягу.

«Бути представником українських виробників одягу в Канаді – надзвичайно складна та відповідальна задача. І справа не тільки у тому, щоб знайти надійного партнера та укласти комерційну угоду, а й сприяти створенню іміджу українського постачальника на канадському ринку в цілому, як надійного партнера високоякісної європейської продукції. Це, безперечно, відкриє дорогу послідовникам та допоможе просуванню українського експорту на канадський ринок», – зазначає координатор проекту CUTIS Ольга Штепа.

Учасникам CUTIS Apparel Mission в Канаду побажали ретельно підготуватися до поїздки та максимально ефективно скористатися унікальними можливостями у рамках проекту.

Нагадаємо, що Канадсько-український проект підтримки торгівлі та інвестицій (проект CUTIS) – це 5-річна (2016-2021) ініціатива уряду Канади, спрямована на нарощування експорту з України до Канади та збільшення інвестицій з Канади до України. Проект фінансується урядом Канади і реалізується Конференційною радою Канади спільно з Канадсько-українською торговою палатою.

Виробництво одягу – один із пріоритетних напрямків для проекту. CUTIS реалізує програму підтримки експорту до Канади «U CAN EXPORT» у п’яти секторах: виробництво одягу, взуття, меблів та кондитерських виробів, а також ІТ-послуги.

У серпні 2018 року за сприяння проекту вісім українських виробників одягу взяли участь в міжнародній виставці Apparel Textile Sourcing Canada, яка об’єднала більше 500 виробників одягу з більш ніж 20 держав світу. Це найбільша виставка в Канаді, яка покликана познайомити представників fashion індустрії, виробників одягу та тканин, а також рітейлерів.

У рамках відкриття Ukraine House Toronto, що проходив в липні цього року в Канаді, шість українських компаній взяли участь у Fashion show і представили свої останні колекції гостям міжнародної конференції Ukraine Reform Conference. Стали частиною шоу і компанії RITO та Andre Tan, що є учасниками програми підтримки експорту U CAN Export проекту CUTIS.

Фото: cutisproject.org