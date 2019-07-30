У Польщі відзначили зростання кількості польсько-українських шлюбів

Кількість зарєстрованих у Польщі польсько-українських шлюбів зростає. Якщо у 2016 році таких союзів було 782, то торік у країні зареєстрували вже 1338 польсько-українських шлюбів, серед них 80 відсотків – це союз польського чоловіка з українкою.

Про це повідомляє видання Наш вибір з посиланням на Польське радіо для закордону.

«Згідно із даними Головного статистичного управління, у 2011 році число польсько-українських шлюбів склало 298, у 2016 році – у понад двічі більше – 782, а у 2018 році кількість сімейних союзів стала рекордною – 1338», - йдеться у повідомленні.

У виданні також зазначають, що у Польщі навчається дедалі більше студентів з-за східного кордону. За даними Інституту громадських справ, у 2013-14 навчальному році у польських вишах було 9747 українських студентів. За три роки, у 2016 році, їх стало вже 35584.

Також збільшується число народжених у Польщі українками дітей. У 2018 році на світ з’явилося понад 2,1 тис. малюків.