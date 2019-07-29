Українські школи в Туреччині набирають учнів на новий навчальний рік

Українські школи, що діють в Туреччині, зокрема в Стамбулі, Ізмірі та Анкарі, оголосили набір учнів на новий навчальний рік.

Відповідні повідомлення розміщені на сторінках закладів у Facebook.

«Дорогі наші українці! Багато з вас вже знають, що за сприяння Генерального консульства України в Стамбулі діє Українська суботня школа. Відвідуючи наші заняття, ваші дітки зможуть вивчати українську мову і літературу, образотворче мистецтво, поринути у світ музики, танцю і театру», - йдеться у повідомленні української школи в Стамбулі у соцмережі.

Вік дітей в суботній школі в Стамбулі: 2.5 – 4роки; 5-6 років; 1-й клас та діти віком 8-10 років.

«Оголошуємо набір до української суботньої школи “Українська родина” в Анталії. Запрошуємо на 2019-2020 навчальний рік дітей віком від 4 до 14 років. Школа працює за синтезованою програмою МУШ НУШ з елементами фінської освіти з 2017 року. Є чотири вікові групи. Заняття проходять один раз на тиждень», - повідомила ГО «Українська родина» з Анталії у Facebook.

В Анталії набирають класи на чотири вікові групи, а в Анкарі удосконалюють навчальні програми.

«Зараз як раз працюємо над удосконаленням навчального процесу та з нетерпінням чекає як на початок роботи суботньої школи в Анкарі, так і запрошуємо нових учнів. Ми рухаємо вперед і розвиваємося, за цим приємно спостерігати. Головне, що діти йдуть до нашої школи із задоволенням», - поділилася планами директор школи Валентина Хорунжа.

Початок навчання у школах планують почати в середині листопада на початку жовтня.

Фото: Tetiana Fecan-Baştepe, ГО "Українська родина" у Facebook