У Німеччині розпочався вишкільно-відпочинковий табір СУМ

На оселі Гомадінген відкрили 67-ий вишкільно-відпочинковий табір Спілки української молоді (СУМ) в Німеччині.

Про це йдеться на сторінці Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook.

Світова управа СУМ привітала сумівців цього терену з початком літнього таборування, яке є своєрідним підсумком річної виховної та організаційної праці. "Знаємо, що цей рік, як і попередні, був для СУМ в Німеччині насиченим різноманітними подіями та заходами. Впевнені, що й наступні роки будуть такими! А тому, щиро бажаємо щоб за час спільного таборування ви набралися сил та наснаги, аби з ще більшим запалом та завзяттям працювати на славу Бога й України!", - йдеться у листі Світової укправи СУМ, адресованому організаторам та учасникам табору.

Окрім членів СУМ в Німеччині, на табір приїхали також друзі та подруги з Великої Британії та України.

На добру справу сумівців поблагословив отець Володимир Війтович, який відправив Святу Літургію в день Святого Володимира.

Повідомляється, що команда табору та виховно-впорядницький склад підготували для таборовиків цікаві гутірки про СУМознавство та Україну, а також веселі вечірні програми та забави.

У СУМ обіцяють, що сумно не буде, а буде по-сумівськи весело і пізнавально.

Фото: сторінка Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook