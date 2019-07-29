В Ірландії до Дня Незалежності України хочуть показати картини ветеранів АТО/ООС

Українці в Ірландії запрошують долучитися до організації благодійної виставки картин воїнів-ветеранів АТО/ООС «Стежками війни».

Про це йдеться у групі Асоціація українців в Республіці Ірландія (АУРІ) у Facebook.

"Лікарі лікують тіло, а мистецтво - душу". В Ірландії планується провести благодійну виставку картин воїнів - ветеранів АТО/ООС, які проходять курс арт-терапії. Просимо всіх долучитись і допомогти з організацією виставки", - йдеться у дописі.

Захід пропонується провести до Дня Незалежності України.

«За підтримки Міністерства у справах ветеранів України та співорганізатора виставки в Україні Вікторії Шинкаренко (членкині Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів України – ред.), ми можемо презентувати в Ірландії виставку, де зібрано понад 200 мальованих картин, роботи добровольців з усіх частин України, які пройшли непростий шлях і знаходяться у важкому стані, але не здаються, надихаються мистецтвом і поступово відновлюють сили та бажання жити далі», - віздначено у дописі.

У рамках виставки планується показ короткометражного фільму про авторів робіт та зустріч з добровольцем, бійцем 79-ї десантної бригади, миколаївським «кіборгом» автором книги "Життя після 16:30" Олександром Терещенком. Розглядається можливість проведення майстер-класу для дітей з розмальовування копій картин в контурах, які будуть представлені на виставці.

«Запрошуємо українців в Ірландії та всіх , хто підтримує Україну, відвідати виставку, придбати вподобані роботи. Також на виставці будуть представлені фотографії поранених, загиблих та тих, хто зараз на передовій захищає Україну. Завдяки їм ми можемо святкувати День Незалежності України», - зазначається у дописі. Кошти отримають автори картин.

Наразі в Ірландії шукають відповідну локацію для проведення триденного заходу, у чому просять допомогти місцевих українців. Також потрібні волонтери для встановлення експозиції. Усі пропозиції з цього приводу можна залишати у коментарях до допису у соцмережі. «Сподіваємось на ваші пропозиції , підтримку та допомогу», - зазначили в Асоціації Українців в республіці Ірландія.

Як відомо, виставка «Стежками війни» раніше відбулася в Україні та Великій Британії. Після Ірландії виставку прийматиме Франція.

Фото: UA: РІВНЕ - Суспільне мовлення