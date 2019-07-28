Помер засновник Канадського інституту українських студій Манолій Лупул

У Канаді у віці 91 року помер доктор Манолій Лупул – нащадок українських емігрантів, історик та україніст.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у Twitter.

«Відійшов у вічність Манолій Лупул – перший директор Канадського інституту українських студій, знакова постать для західної україністики. Досі під враженням від зустрічі з ним: колючий, пристрасний і мудрий обстоювач українських прав у Канаді», – написав дипломат.

Доктор Лупул помер 24 липня.

Манолій Лупул народився у Віллінгтоні в Альберті, Канада, 1927 року. Батьки його батьків переїхали до Канади з Буковини на початку ХХ сторіччя. Лупул навчався в Альбертському університеті, Університеті Міннесоти, отримав ступінь доктора історії в Гарварді. Викладав у Альберті та в університеті Бостона.

У 1967 році він заснував Канадський інститут українських студій при Альбертському університеті – осередок українознавства, який займається науково-дослідницькою та видавничою діяльністю з української та українсько-канадської тематики і очолював його до 1986 року.

Церемонія прощання з Манолієм Лупулом призначена на 8 серпня.