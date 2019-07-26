В Італії під час круглого столу нагадали про російську агресію в Україні та політв’язнів

Круглий стіл, присвячений питанням захисту прав і свобод людини, а також виробленню нових механізмів міжнародного права, покликаних сприяти у їх більш ефективному дотриманні, відбувся днями у Римі у Палаті депутатів парламенту Італії.

Під час заходу учасникам нагадали, зокрема, про російську агресію в Україні та українських політв’язнів у РФ, йдеться на сторінці Посольство України в Італії у Facebook.

"У рамках заходу італійських парламентарів, експертів та журналістів було детально поінформовано про жахливі наслідки триваючої агресії РФ проти Української держави, актуальну ситуацію з порушенням прав людини з боку країни-агресора, важливість підтримки міжнародної спільноти для звільнення політичних в’язнів та військовополонених, яких незаконно утримує РФ", - йдеться у повідомленні.

Учасники конференції дізнались більше фактів про жахливі випадки позбавлення волі громадян України російськими судами за сфабрикованими обвинуваченнями. Зокрема, мова йшла про політичного в’язня Павла Гриба, незаконно засудженого в РФ до 6 років позбавлення волі, який потребує негайної операції та постійного медичного догляду.

Фото: сторінка Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia у Facebook