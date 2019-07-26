Сьогодні – 78 років з дня заснування Товариства об'єднаних українських канадців

Сьогодні, 26 липня, виповнюється 78 років з дня створення Товариства об'єднаних українських канадців (ТОУК).

Про це повідомляє портал Стожари.

«26 липня 1941 року в Канаді було засновано Українське товариство допомоги Батьківщині. Згодом, в 1946 році, воно стало носити іншу назву - Товариство об`єднаних українських канадців (скорочено - ТОУК)», - йдеться у повідомленні.

ТОУК (англ. Association of United Ukrainian Canadians) була створена на базі українських колективів допомоги Батьківщині, що виникли в Канаді після нападу фашистської Німеччини на СРСР, і ліквідованих прогресивних організацій.

Українським товариством допомоги Батьківщині був впроваджений великий обсяг роботи, спрямований на антифашистську боротьбу. У канадські збройні сили вступило не менше 40 тисяч українців. Відділеннями Українського товариства допомоги Батьківщині була проведена велика концертна діяльність зі збором коштів для українських солдат у Віндзорі, Тімміноу, Брантфорді, Монреалі, Содбері, Кітченері, а також великий концерт у Торонто за участю змішаного хору імені М. Лисенка, співачки Софії Ромашко і струнного оркестру.

Значним кроком з боку української діаспори на шляху консолідації став перший з`їзд Українського товариства допомоги Батьківщині, який відбувся у Вінніпезі 4-6 червня 1942 року. На цьому з`їзді була розроблена спеціальна військова програма, а назву товариства було змінено на Товариство канадських українців – ТКУ, а пізніше у 1946 р. - ТОУК.

Як відомо, для повсякденного керівництва роботою товариства на крайовому з'їзді обирається Крайовий виконавчий комітет, що міститься в Торонто. Товариство має місцеві відділення, які проводять культурно-освітню роботу серед канадських українців, популяризують українську літературу і мистецтво.

При товаристві створено художні колективи, зокрема ансамблі «Полтава» і «Кобзар», хор «Гагілка» та ін. Зусиллями ТОУК у Канаді встановлено пам'ятники Т. Г. Шевченкові (Палермо, 1951; Вінніпег, 1961; Торонто, 1961), І. Я. Франку (Вінніпег, 1956), Лесі Українці(Саскатун, 1976), В. С. Стефанику (Едмонтон, 1971), а також відкрито музеї Т. Г. Шевченка та І. Я. Франка.

Пресові органи - «Українське життя» (з 1941, Торонто) й «Українське життя» (1943, Вінніпеґ), з яких постав у 1965 тижневик «Життя і Слово» в Торонто. Там само видається тижневик «Ukrainian Canadian» (1947), який присвячує більше уваги культурним справам канадських українців. ТОУК, користуючись мережею так званих робітничих домів, бібліотек, веде деяку культурно-освітню діяльність (хори, театральні гуртки тощо).

як зазначається, свою діяльність ТОУК не припиняє й досі.

Фото: canadaguidetour.com