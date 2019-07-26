У Калґарі триває табір СУМ «Червона Рута»

Денний табір Спілки української молоді (СУМ) “Червона Рута” ім.Володимира Івасюка триває при осередку ім, Євгена Коновальця в м. Калґарі (провінція Альберта, Канада).

Під час третього дня табору учасникам розповідали про Революцію Гідності, йдеться на сайті СУМ.

«Розпочався день на таборі з апелю та гутірки про Революцію Гідності. Старші розповідали про Майдан, чому саме відбулася Революція Гідності та яка наша мета як СУМівця», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на табір, який розпочався 22 липня, було зареєстровано 40 юнаків та юначок. Діти мають чудову нагоду весело і корисно провести час зі своїми однолітками та друзями. Як зазначається, такі заходи також навчають молодь корисних навичок і вмінь та знайти справжніх друзів.

У програмі зборів – гутірки, майстер-класи, ігри, екскурсії тощо. Зокрема, діти відвідали церкву Успіння Пресвятої Богородиці, що знаходиться неподалік, і зустрілися з капеланом осередку СУМу Калґарі отцем Романом Планчаком, побували у парку Calaway Park та на озері Шапарель тощо.

Фото: СУМ