В Угорщині пройде вечір українського мистецтва до Дня Хрещення Київської Русі - України

Українці Угорщини запрошують гостей на Вечір українського мистецтва на Тіхані, що відбудеться 25 липня з нагоди відзначення Дня Хрещення Київської Русі-України.

Про це йдеться на сторінці співорганізатора заходу Державного самоврядування українців Угорщини у Facebook.

«Запрошуємо Вас взяти участь у заходах до дня св. Володимира та Дня Хрещення Київської Русі - України, що за традицією відбудуться у мальовничому місті на березі "Угорського моря"- Балатону, Тіхань, 25 липня», - йдеться у дописі.

Зазначається, що офіційна програма розпочнеться о 15:30 з покладання вінків до пам'ятника угорського короля Андраша та королеві Анастасії.

Далі о 16:00 у Тіханьському абатстві відбудеться офіційне відкриття виставки "Ярослав Мудрий: дипломатія через династичні шлюби".

Друга частина програми розпочнеться о 17:00 на головній площі м. Тіхань (Mádl Ferenc tér) і представить спільний концерт українських музикантів в Угорщині. Вхід безкоштовний.

Організаторами заходу є Державне самоврядування українців Угорщини, Українське національне самоврядування Варпалоти та Центр української культури та документації в Угорщині.

Як відомо, День Хрещення Київської Русі - України — державна пам'ятна дата в Україні на честь Хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня — у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Фото: ONLINE.UA, сторінка ukrajinci.hu у Facebook