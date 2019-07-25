У Ждині пройшов етнографічний фестиваль «Лемківська Ватра»

Щорічний етнографічний фестиваль «Лемківська Ватра» відбувся днями у польській Ждині.

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Кракові.

«У Малопольському воєводстві в селі Ждиня неподалік міста Горлиця відбувся 37-й щорічний етнографічний фестиваль «Лемківська Ватра», - йдеться у повідомленні.

Відкриття фестивалю розпочалося биттям у дзвін за участі почесних гостей. На головній сцені Олег Мандюк вручив нагороди Президента України: орден «За заслуги третього ступеня» голові об’єднання лемків в Польщі С.Клапику та викладачу української мови у школах Горлицького повіту Малопольського воєводства Е.Гойсаку.

У заході взяли участь очільники греко-католицького та православного духовенств, представники польських органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також депутати польського сейму.

Упродовж фестивалю відбулися концерти українських, польських та словацьких етно-гуртів, численні майстер-класи, дискусійні панелі та виставки народного ремесла. Україну представляли творчі колективи зі Львівської, Закарпатської та Тернопільської областей. Зазначається, що фестиваль відвідали понад 8 тисяч гостей.

У рамках заходу також вшанували українців, які були примусово депортовані комуністичною владою Польщі у 1947 році. Генеральний консул України в Кракові Олег Мандюк та консульський агент Христина Дейнега поклали квіти до хреста меморіалу «Операції Вісла». В урочистому покладанні квітів та запалювані свічок також взяли участь віцеконсул Генерального консульства США в Кракові К.Кук, голова об’єднання лемків у Польщі С.Клапик та чисельна група української громади.

Як відомо, «Лемківська Ватра» — найбільший щорічний міжнародний лемківський етнографічний фестиваль. Організатор — Об'єднання лемків. Проводиться в Бескидах, у селі Ждиня. Проводиться протягом трьох днів на 3-му або 4-му тижні липня. Перша Ватра відбулася 25 липня 1982. Метою фестивалю є культивування традицій і збереження рідної культури співом, танцем і словом.

Фото: Укрінформ, пресслужба Генерального консульства України в Кракові