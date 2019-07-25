Виїзне консульське обслуговування українців відбудеться в американському Дженкінтауні

Виїзне консульське обслуговування громадян України відбудеться 17 серпня у м.Дженкінтаун (штат Пенсильванія, США)

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Нью-Йорку.

«Шановні громадяни України! 17 серпня 2019 року Генеральним консульством України в Нью-Йорку здійснюватиметься виїзне консульське обслуговування громадян України у м.Дженкінтаун (штат Пенсильванія). Прийом громадян відбуватиметься у приміщенні Українського освітньо-культурного центру за адресою: 700 Cedar Road, Jenkintown, PA 19046, з 9:00», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що прийом громадян здійснюватиметься за попереднім записом, який необхідно зробити за номером телефону 267-738-5778, контактна особа Ірина Мазур.

Під час виїзного обслуговування громадяни України матимуть змогу подати документи на оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон; отримати вже виготовлений та надісланий з України до Нью-Йорка біометричний паспорт (у разі, коли документи були подані до Генерального консульства України у Нью-Йорку); стати на тимчасовий чи постійний консульський облік чи знятися з нього; оформити різноманітні довіреності на представництво інтересів чи на вчинення будь-яких дій від імені особи в Україні; оформити різноманітні нотаріальні документи (заяви до Пенсійного фонду України, заяви-згоди на виїзд неповнолітніх дітей за кордон тощо); подати документи для реєстрації дитини, яка народилася на території США, громадянином України тощо.

З переліком необхідних документів, необхідних для вчинення вищезазначених консульських дій, можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці Генерального консульства України в Нью-Йорку у розділі «Консульські питання».

Додаткову інформацію з консульських питань можна також отримати за номером телефону Генерального консульства: 212-371-69-65.