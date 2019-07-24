Українська школа при Середземноморському об'єднанні українців оголошує набір першачків

Українська школа при Середземноморському об'єднанні українців в Анталії оголосила набір учнів у перший клас.

Про це йдеться на сторінці об'єднання у Facebook.

«Українська школа, яка діє при Середземноморському об'єднанні українців, оголошує набір учнів у перший клас. Заняття проводяться два раза в неділю у зручний для вас та ваших дітей час», - йдеться у дописі.

Зазначається, що школа діє на базі Міжнародної української школи (МУШ). «Це означає, що дитина отримує якісну та повну українську державну освіту», - зауважується у дописі.

Повідомляється, що до школи приймають дітей різного віку.

З усіх питань можна звертатися за телефоном: 05416401821.

Фото: сторінка Akdeniz Ukraynalılar Derneği у Facebook