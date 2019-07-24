В Румунії відбувся Фестиваль української пісні і танцю

Фестиваль української пісні і танцю відбувся днями у Румунії.

Про це йдеться на сторінці Союзу українців Румунії у Facebook.

«21 липня цього року в селі Красний, Марамуреська філія Союзу українців Румунії (СУР) організувала культурну подію "Фестиваль української пісні і танцю", метою якою було збереження, популяризація та передача майбутнім поколінням культурної спадщини українців Румунії», - йдеться у дописі.

У заході взяли участь голова СУР, депутат в парламенті Румунії Микола Мирослав Петрецький, члени комітету Марамуреської філії СУР, голови місцевих організацій Марамуреської філії СУР, керівники українських сіл, жителі Бистрого та сусідніх сіл, гості з Сучавського, а також з інших населених пунктів.

На сцені виступили гурт «Червона Калена» з Негостини під керівництвом Юліяна Кідеши, фольклорний гурт "Червона калина" з Великого Бичкова (керівник Анна Міхалі), співачка Сіміна Колопельник з Реміт, Микола Грінь з Малих Реміт Тіміського повіту, який грав на пан-флейті.

Свою творчість продемонстрували також гурт "Гуцулята" з Вишавської долини (керівник - викладач Марія Папарига), ансамбль «Красняночка» із Красного під керівництвом Юри Мочерняка, ансамбль "Надія" з Кривого (керівник Адріана Рекало), хор Марамуреської філії СУР (диригент Джета Петрецька), акордеоніст Микола Грижак.

Фото: сторінка Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook