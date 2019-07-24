Фестиваль культур у Гданську запрошує на український день

Україну вишивану, співочу і кулінарну презентують у рамках українського дня на XI Фестивалі культур «Вікно у світ» у Гданську 25 липня.

Про це йдеться на сторінці Домівка Гданськ у Facebook.

«25-28 липня в Гданську – XI Фестиваль культур «Вікно у світ» (організатор: Nadbałtyckie Centrum Kultury). У програмі концерти, майстер-класи, зустрічі. У четвер 25 липня проходитиме український день», - зазначається у дописі.

Як повідомляється, українська програма стартує о 12:00 в Домівці Об'єднання українців у Польщі (ОУП) на вул. Аксамітна 4а. Її відкриє майстер-клас з народного співу, який проведе співачка Леся Шульц. О 14:00 своїми знаннями про українську вишивку поділиться майстриня народної творчості Наталія Ковалишина. А господині з ресторану "Pierogi Lwowskie" о 15:30 розповідатимуть про українські страви, деякі з яких можна буде одразу ж і скуштувати.

Зазначається, що на всі зустрічі обов’язковий запис на сайті фестивалю.

На завершення української програми в Центрі св. Яна о 18:00 відбудеться концерт ЛЕСІ, яка походить зі Львова, а живе і співає у Польщі.

Прогорамою фестивалю передбачені також арабський і єврейський дні. «Запрошуємо від імені партнера заходу – Об’єднання українців у Польщі», - йдеться у повідомленні.

XI Фестиваль культур «Вікно у світ» триватиме до 28 липня.

Як відомо, Домівка Гданськ – центр культурного життя української спільноти у Тримісті. Домівка проводить зустрічі з цікавими людьми, організовує концерти, дискусії та презентації книг тощо.

Фото: festiwalkulturswiata.pl, Домівка Гданськ