33 митці з України стали лауреатами XVII стипендіальної програми GAUDE POLONIA у Польщі

Лауреатами XVII стипендіальної програми GAUDE POLONIA у Польщі стали 33 митці з України.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Республіці Польща.

«Ми пишаємося нашою молоддю, яка прагне розвивати свої вміння і таланти, наполегливо працює, демонструючи свої непересічні досягнення. З особливою приємністю хотів би відзначити, що з 48 учасників цьогорічної XVII стипендіальної програми Міністра культури та національної спадщини Республіки Польща GAUDE POLONIA, 33 митці – українці», - наголосив Посол України в Польщі Андрій Дещиця під час урочистої церемонії завершення курсу та подякував польській стороні за підтримку.

Повідомляється, що стипендіати протягом 6 місяців перебували у Польщі, працюючи над реалізацію оригінальних стипендіальних проектів під керівництвом визнаних польських художників ікультурних установ.

Стипендіальна програма міністра культури GAUDE POLONIA покликана сприяти розбудові взаєморозуміння і контактів між митцями з метою поглиблення культурного співробітництва. Перебуваючи в Польщі, учасники програми вивчали сучасну польську культуру, вдосконалювали свої творчі здібності.

Програму GAUDE POLONIA створено у 2003 році. До 2019 року включно було проведено 18 курсів та призначено 720 стипендій. Учасниками програми є Албанія, Вірменія, Білорусь, Болгарія, Казахстан, Македонія, Молдова, Росія, Сербія та Україна.

Зазначається, що найбільшу кількість стипендій отримали українці (566) та білоруси (114).

Фото: пресслужба Посольства України в Республіці Польща