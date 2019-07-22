Форум учнів українських шкіл діаспори стартував на Львівщині

Перший Форум учнів суботніх/недільних українських шкіл при громадських організаціях закордонних українців стартував на Львівщині.

Про це йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ України / MFA of Ukraine у Facebook.

«22 липня 2019 року в смт. Брюховичі Львівської області стартував Перший Форум учнів суботніх/недільних шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців, організований МЗС України», - йдеться у дописі.

Захід відкрила начальник Управління з питань закордонного українства та гуманітарного співробітництва Лариса Дір. Учасників Форуму також привітали Голова Пасторально-Міграційного Відділу Української Греко-Католицької Церкви єпископ Йосиф Мілян, ректор Василіянського інституту філософсько-богословських студій імені Митрополита Велямина Рутського УГКЦ о. Пантелеймон. Під час відвідин Львівської обласної державної адміністрації учасники заходу зустрілися з Головою Львівської ОДА Маркіяном Мальським.

Повідомляється, що Форум як майданчик для спілкування учнів українських суботніх/недільних шкіл з Литви, Польщі, Італії, Греції, Португалії, Іспанії, Туреччини триватиме до 1 серпня 2019 року.

Насичена програма роботи заходу передбачає різноманітні майстер-класи, квести та екскурсійну програму. Це дасть змогу усім учасникам, які приїхали з різних держав світу, поринути в українську історію, культуру, мову, та, головне, знайти нових друзів.

Завершився перший день Форуму майстер-класами з писанкарства та українських традицій і пісні, який провела заслужена артистка України Л. Горова.

Співорганізаторами Форуму виступили Львівська обласна державна адміністрація, Пасторально-міграційний відділ Української греко-католицької церкви, Товариство «Україна-Світ», Львівський міський дитячий екологічно-натуралістичний центр.

Фото: сторінка Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine у Facebook