В Італії відбудеться персональна виставка української художниці

В італійському Больцано 26 липня відкриється персональна виставка української художниці Галини Кулаги, яка живе в Італії.

Про це йдеться на сторінці мисткині у Facebook.

«Можете мене привітати! Нарешті, після довгої підготовки відбудеться моя персональна виставка у м.Больцано! Приходьте, хто зможе - буду дуже рада гостям!», - написала художниця.

Зазначається, що роботи експонуватимуться у галереї "Kleine Galerie - Piccola Galleria" nel Passaggio Antico Municipio 8 (angolo via Dr. Streiter 25) у caмому центрі міста.

Виставка триватиме до 6 серпня.

Галина Кулага народилася у Києві. Працює у техніці петриківського розпису. Пише картини, розмальовує горнятка, дошечки, тарелі тощо.

«Скільки себе пам'ятаю люблю декоративний петриківський розпис. Наразі займаюся переважно викладанням цього мистецтва - знайомлю італійську публіку з таким українським дивом. Також люблю створювати картини і мальовки, розмальвувати дерев'янні та керамічні вироби», - розповідає мистикня на своєму сайті.

Галина Кулага бере участь у виставках та ярмарках на території Італіі та інших європейських країн.

Як відомо, петриківський розпис, або «петриківка» — українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва.

Водночас, петриківський розпис — не лише народне мистецтво, але й сучасний живопис. Характерною особливістю петриківського розпису є переважання рослинних візерунків (здебільшого квіткових) і створення передовсім фантастичних, небувалих у природі форм квітів. Нерідко квіти та ягоди поєднано з птахами, іноді використовують зображення тварин і людей, які традиційно мають дещо фантастичний вигляд.

5 грудня 2013 року року петриківський розпис було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Фото: Галина Кулага, petrykivka.eu