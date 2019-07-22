Юний українець з Туреччини став багаторазовим переможцем чемпіонату з плавання

Українець з Туреччини Онат Бургач став найкращим серед вихованців спортивних клубів турецької провінції Айдин, які взяли участь у літньому чемпіонаті з плавання.

Про це йдеться на сторінці Об'єднання українців Кушадаси \ Kuşadası Ukrayna Bіrlik derneği у Facebook.

«Щойно завершився літній чемпіонат області, в якому взяли участь найкращі спортивні клуби провінції Айдин, Туреччина. Спортивний клуб Iceman за сумою набраних очків завоював перше місце! Учасник змагань Онат Бургач, син Олени Бургач, учень суботньої школи "Ластівка" (Кушадаси), поклав у копілку клубу 3 золоті і 1 срібну медаль, перемігши на дистанціях 50м брасом, на спині та кролем, і програвши лише кілька сотень секунди своєму одноклубнику на дистанції 50м батерфляй», - йдеться у дописі.

В Об'єднанні українців Кушадаси щиро привітали Оната з перемогою, побажали подальших досягнень, а батькам хопця висловили подяку за чудового сина. «Пишаємося нашими співвітчизниками!», - зазначили в Об'єднанні.