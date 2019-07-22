Як українці за кордоном голосували на парламентських виборах

Українські громадяни в Австралії традиційно першими розпочали голосування на позачергових парламентських виборах, у Китаї голосували на трьох дільницях, а у Варшаві зареєструвалися понад 19 тисяч виборців.

Як проходив процес голосування українців у різних країнах світу, розповідає Громадське телебачення у відеосюжеті.

«Першими на парламентських виборах українці проголосували в Австралії: виборча дільниця тут відкрилася ще о 02:00 за Київом. На єдину дільніцю в Посольстві України в Канберрі прийшло 57 людей. Це 4% зареєстрованих виборців», - йдеться на відео.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами опрацювання Центральною виборчою комісією (ЦВК) 100% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях лідирує партія "Європейська солідарність".

Згідно з даними на сайті ЦВК, партія "Європейська солідарність" набрала 29,55% голосів виборців за кордоном, "Слуга народу" - 28,13%, “Голос” - 19,67%.

За ними йде партія Шарія з показником 4,41%. У ВО "Свобода" трохи менший результат - 4,25%, а "Опозиційна платформа - За життя" набирає 3,6% голосів. Партія "Батьківщина" з показником 2,01% на восьмому місці.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За результатами Національного екзитполу, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

Фото: сторінка Misión Diplomática de Ucrania en la República de Chile у Facebook

Відео: Громадське телебачення