Діаспора Нью-Йорка надала допомогу дітям загиблих українських воїнів

Організація оборони чотирьох свобод України (ООЧСУ), яка діє у Нью-Йорку, надала благодійну допомогу дітям загиблих на Донбасі військовослужбовців.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«Цією акцією ми хотіли продемонструвати підтримку Україні в ці важкі для неї часи. А особливо - дітям, котрі в ході російсько-української війни втратили своїх батьків і потребують нашої уваги та підтримки», - зазначили в ООЧСУ.

Організатори розповіли, що кошти для допомоги були зібрані на щорічному різдвяному вертепі. Вони придбали ноутбуки, конструктори «лего» та електронний планшет на загальну суму $3500 і передали подарунки 15 дітям в Україні.

Діаспора Нью-Йорка надала допомогу дітям загиблих воїнів / Фото: ООЧСУ Бруклін, Facebook

«Ці діти, а з ними і Україна, зазнали непоправної втрати, які має цінувати і пам’ятати кожен українець, де б він не був!», - пояснили в організації.

Благодійна акція стала можливою завдяки зусиллям української громади Нью-Йорка та Нью-Джерсі, активістів в Україні (у містах Сквира, Малин та Житомир), а також Міноборони України.

В ООЧСУ висловили подяку керівникові «Вертепу» Марії Венгер, його організатору Богдану Гаврилюку, а також волонтерам Олександру Щуліпенку та Людмилі Іллючок за передачудопомоги на місцях.

Організація оборони чотирьох свобод України була заснована 1946 року в Нью-Йорку. Її ідеологія ґрунтується на чотирьох свободах Декларації президента США Рузвельта, які лягли в основу Атлантичної хартії. На думку організації, саме ці чотири свободи - свобода слова, свобода совісті, свобода від страху та свобода від злиднів - віддзеркалюють головні принципи американської демократії та мають бути дороговказом розвитку України.

Нині ООЧСУ налічує 57 відділів у всіх регіонах США, де компактно мешкає українська громада. Головний осередок організації розташовується у Нью-Йорку.