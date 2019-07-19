Україна уперше бере участь у Міжнародному кінофестивалі в Дурбані
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Південно-Африканській Республіці у Facebook.
«Україна вперше на Міжнародному кінофестивалі у Дурбані (Південна Африка)! Нашу країну представляє режисерка Аліна Горлова, яка зняла фільм про жінок на війні "Явних проявів немає", - йдеться у дописі.
Зазначається, що на відкритті фестивалю серед почесних гостей були присутні Посол України в ПАР Тарас Кузьмич та мер міста Дурбан Фавзія Пір.
На 19 липня заплановано зустріч з українцями в Дурбані та низку фестивальних заходів.
Як зазначається на сайті фестивалю, 2019 Durban International Film Festival проходить 18-28 липня 2019 року і демонструє стрічки з усього світу.
Фестиваль також є головною платформою для прем'єрних показів африканських фільмів та «ключем» до регіональної кіноіндустрії.
Цьогоріч Durban International Film Festival відзначає своє 40-річчя.
Фото: сторінка Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa у Facebook