Україна уперше бере участь у Міжнародному кінофестивалі в Дурбані

У Дурбані (ПАР) проходить Міжнародний кінофестиваль Durban International Film Festival, в якому уперше бере участь Україна.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Південно-Африканській Республіці у Facebook.

«Україна вперше на Міжнародному кінофестивалі у Дурбані (Південна Африка)! Нашу країну представляє режисерка Аліна Горлова, яка зняла фільм про жінок на війні "Явних проявів немає", - йдеться у дописі.

Зазначається, що на відкритті фестивалю серед почесних гостей були присутні Посол України в ПАР Тарас Кузьмич та мер міста Дурбан Фавзія Пір.

На 19 липня заплановано зустріч з українцями в Дурбані та низку фестивальних заходів.

Як зазначається на сайті фестивалю, 2019 Durban International Film Festival проходить 18-28 липня 2019 року і демонструє стрічки з усього світу.

Фестиваль також є головною платформою для прем'єрних показів африканських фільмів та «ключем» до регіональної кіноіндустрії.

Цьогоріч Durban International Film Festival відзначає своє 40-річчя.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine to the Republic of South Africa у Facebook