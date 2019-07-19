Українська діаспора в Італії приєдналася до акції «Мова об'єднує»

Українська молодь, що живе у Римі, приєдналася до громадської акції «Мова об'єднує» на підтримку «мовного закону» в Україні, що набув чинності 16 липня.

Про це йдеться у дописі UA.diaspora.it - Група української діаспори в Італії на сторінці української активістки Ірини Козак у Facebook.

«Ми, не гаючи часу, вирішили приєднатись та в самому серці столиці Італії заявити про любов до рідної мови та підтримку закону», - повідомляється у соцмережі.

Зазначається, що з нагоди набуття чинності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» по всій Україні та за її межами, а також у соцмережах відбулася громадська акція «Мова об'єднує».

Водночас, йдеться у дописі, 16 липня - це не тільки свято для всіх українців, це також момент протистояння російським силам в Раді Безпеки ООН, де вже вдруге з ініціативи делегації РФ відбулося обговорення українського «мовного закону».

«Ми розуміємо, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні. Тому варто чітко заявити: «Українська мова об’єднує»! Щиро дякуємо усім, хто приєднався, та усім небайдужим», - йдеться у дописі.

Зазначається, що приєднатися до акції «Мова об'єднує» мали змогу усі охочі у будь-якій частині світу, для кого питання мови не другорядне.

Як повідомлялося, 16 липня набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада України ухвалила 25 квітня.

Фото: uamodna.com

Відео: UA.diaspora.it - Група української діаспори в Італії