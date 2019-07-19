У Чикаго відбудеться виставка живопису на шовку українського художника Олега Чуйка

В Українському національному музеї у Чикаго 23 серпня відкриється виставка "Край надії" українського митця Олега Чуйка.

Про це на сторінці музею у Facebook повідомила його куратор Марія Климчак..

«Святкуємо День Незалежності в Українському національному музеї в Чикаго! Запрошуємо 23 серпня на відкриття виставки живопису - розписи на шовку Олега Чуйка, професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», - йдеться у дописі.

Зазначається, що Олег Чуйко досліджує проблеми історії української та європейської культури, сакрального мистецтва, а також актуальні питання сучасного мистецтва та дизайну. Він є автором багатьох монографій та наукових публікацій.

Митець працює в галузі текстилю, зокрема, розпису на шовку, графіки та дизайну.Учасник всеукраїнських та міжнародних виставок, автор 18 персональних виставок в Україні та США.

Член Національної спілки художників України та спілки дизайнерів України.

Фото: personal.pu.if.ua, Maria Klimchak