Освітньо-інформаційна програма для молоді діаспори запрошує на літні курси

Освітньо-інформаційна програма «Країна Win Win» для молоді діаспори, яка цікавиться подіями і процесами в Україні, продовжує набір на літні курси 19-26 серпня.

Про це повідомив керівник ГО «Великого Бажайте» (організатор проекту), співзасновник всеукраїнського діалогу Principium, історик та активіст Денис Коляда у Facebook.

Метою проекту є показати позитивні зміни в Україні. «У світлі російської кампанії з дискредитації України, великої кількості «брудної інформації» важливо показати закордонним українцям, що в країні відбувається багато позитивних зрушень», - йдеться у дописі.

Зазначається, що у рамках проекту було реалізовано вже 2 програми: влітку 2018 року й у січні поточного року. У першій взяли участь 7 осіб, у другій – 15, це українці з Німеччини, Франції, Польщі, США, ФРН, Росії, Білорусі, Великої Британії, Грузії. Курси відбуваються у Києві та Львові. Наразі організатори набирають третю групу для програми.

Анкету учасника можно завантажити тут.

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Як відомо, «Країна Win Win» - це освітньо-інформаційна програма для української молоді закордону та маленьких міст України. Проект ставить собі за мету познайомити молодих членів діаспори з українськими реформаторами, представниками бізнесу, культури, українськими політиками і залучити досвід і знання цієї молоді для реформування і створення позитивного іміджу України за кордоном, допомогти їм стати культурними дипломатами України у світі.

Фото: RegioNews