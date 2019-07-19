Українці з Італії вручили нагороду за перемогу у конкурсі "Тарас Шевченко єднає народи"

У Флоренції вручили нагороду українці Катерині (Eka Caterina, EKA Project), яка отримала Гран-прі Міжнародного проекту-конкурсу "Тарас Шевченко єднає народи".

Про це йдеться на сторінці Міжнародного проекту-конкурсу у Facebook.

«12 липня відбулося нагородження Eka Caterina (EKA Project) - володарки Гран-прі цьогорічного проекту в номінації "Відеоформат" за музичне представлення поезії Шевченка "Бандуристе, орле сизий" (італійською). Нагородження відбулося в місті Флоренція (Італія), на тому самому місті, де було відзняте відео для нашого проекту, звідки відкривається неповторна панорама на центр Флоренції», - йдеться у дописі.

Зазначається, що Катерина - українка, яка робить успішну музичну кар'єру в Італії та приділяє багато свого часу на волонтерські та культурні проекти, які поширюють позитивний імідж України в Італії.

«Ми щасливі особистим знайомствам з учасниками Міжнародного проекту-конкурсу "Тарас Шевченко єднає народи"! Дружба та підтримка, які народжуються завдяки інтернету, отримують своє щасливе та плідне продовження!», - йдеться у дописі.

У свою чергу, Катерина подякувала за теплі слова і нагороду. «Дуже вам вдячна за такі слова! За можливість отримати нагороду від однієї з організаторів вашого чудового проекту Олесі Кривопиши. Я також дуже рада знайомству і дуже щаслива тим, що маю підтримку із України! Ще раз усім організаторам велика подяка за вашу копітку працю!», - зазначила українка.

Здобути Гран-прі ІV Міжнародного проекту-конкурсу "Тарас Шевченко єднає народи" Катерині допомогло Відео "Бандуристе, орле сизий". Пiсня на слова Т.Шевченка "Бандуристе, орле сизий" iталйською. Переклад iталiйською зробили Джованна Броджi та Оксана Пахльовська.

В одному з більш ранніх дописів Катерина, бандуристка, співачка та культурний діяч родом з міста Запоріжжя розповіла про себе. Вона живе в Італії вже понад 10 років, спочатку в Тоскані, а тепер у Флоренції.

Свєю "міссією" називає відродження українських традицій, культури і музики, об'єднання українців, які живуть тут, завдяки різним заходам. Знайомить італійців з українською культурою, історією та музикою.

«Музика - це моя справжня стихія. Граю на бандурі не тількі українські народні пісні, а й сучасні, міжнародні хіти. Таким чином показую, що бандура - це круто, це стильно, це сучасний погляд на наше музичне коріння! Пишу пісні в жанрі етно-ф'южн і разом з моєю групою Ека Project виступаємо по всій Італії. В групі, окрім бандури, є бас гітара, на якій грає харизматичний Сімоне з Апуль'ї, а також Марсіо- з Бразилії - який, граючи на кахоні, додає латинської екзотики! Таким чином, об'єднуючи декілька культур, ми показуємо людям, що музика - це універсальна мова і що необов'язково говорити однією мовою. Достатньо серця, щоб зрозуміти», - розповіла Катерина.

Фото: сторінка Тарас Шевченко єднає народи - Міжнародний проект-конкурс, EKA Project ц Facebook