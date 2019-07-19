Українці у Португалії вшанували жертв МН17 і нагадали, що Росія – терорист

Українські активісти в Лісабоні провели 18 липня пам’ятну акцію з нагоди 5-ї річниці катастрофи малазійського "Боїнга" над окупованою частиною Донбасу і нагадали про провину Росії у цій трагедії.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

«Надписом МН17, викладеним зі свічок перед посольством РФ у Лісабоні, небайдужі украінці в Португалії вшанували загиблих від рук московських терористів пасажирів малайзійського рейсу, що п’ять років тому був збитий над Україною. Те, що українців хочуть донести світові, звучить коротко: Росія не партнер, Росія - терорист!», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на сході України 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Фото: Павло Садоха