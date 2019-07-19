На виборах до Ради працюватиме 300 спостерігачів від світового українства

Оцінювати виборчий процес до Верховної Ради в Україні і моніторити західні ЗМІ на наявність дезінформації щодо позачергових парламентських виборів будуть 175 короткострокових і 125 довгострокових спостерігачів від української діаспори.

Про це розповів голова Міжнародної місії Світового конґресу українців зі спостереження за виборами 2019 р. в Україні (Місія СКУ) Евген Чолій під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі в Києві, йдеться на сторінці СКУ у Facebook.

«143 короткострокових спостерігачі із 30 країн будуть спостерігати за виборчим процесом 21 липня 2019 р. в Україні та її дипломатичних представництвах у світі. Місія СКУ тісно співпрацює зі спостережною місією складової організації СКУ – Українського конґресового комітету Америки, яка зареєструвала 32 короткотермінових спостерігачів у Центральній виборчій комісії України. Разом обидві місії нараховують 175 короткотермінових спостерігачів», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 125 довгострокових спостерігачі ведуть моніторинг західних засобів масової інформації на наявність будь-яких фактів дезінформації щодо цих виборів в 28 країнах.

Зазначається, що Місію СКУ очолює попередній президент СКУ Евген Чолій, заступником голови Місії є віцепрезидент СКУ Андрій Футей, а головним спостерігачем – віцепрезидент СКУ з операційних питань Зенон Потічний.

Місія СКУ подякувала складовій організації СКУ – Світовому конґресу українських молодіжних організацій за направлення значної кількості короткотермінових спостерігачів Місії СКУ.

Чолій також закликав громадян України взяти участь у виборах до Верховної Ради. «Міжнародна місія Світового конґресу українців зі спостереження за виборами 2019 р. в Україні бажає владним структурам України успіху у забезпеченні справедливих та демократичних виборів та закликає громадян України взяти участь у парламентських виборах 2019 р., щоб реалізувати своє виборче право і визначати майбутній курс їх незалежної держави», – заявив Евген Чолій.

Як повідомляє Голос Америки, голова Місії СКУ зазначив, що спостережна місія світового українства зосередиться на коментарі правових засад виборчого процесу, протидії можливим іноземним втручанням, медіа-моніторингу по всьому світу, А напередодні та у день виборів 21 липня стежитиме за процесом голосування та підрахунку голосів.

Евген Чолій нагадав, що міжнародна місія Світового конгресу українців є неурядовою, а спостерігачі СКУ прибувають в Україну своїм коштом.

«Я думаю, що спостерігачі приїжджають в Україну, щоб у першій мірі допомогти захистити демократичний лад і запевнити, що парламентські вибори будуть демократичними, як і були президентські вибори цього року. Вони також своєю працею, своєю жертовністю явно демонструють, що не гаслами і словами, а жертовною працею почуваються інтегрованою частиною українського народу», – заявив Чолій.

Як зазначається, у нинішній місії світового українства, як і у попередній місії на президентських виборах, не буде представників діаспори з Російської Федерації. Чолій нагадав про закон, ухвалений Верховною Радою на початку цього року, за яким російським громадянам забороняється працювати спостерігачами на виборах в Україні.