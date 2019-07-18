Українці в Мадриді вимагали звільнення Віталія Марківа

У Мадриді українці днями пікетували італійське посольство в Іспанії, вимагаючи звільнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Про це йдеться на сторінці голови Української громади Іспанії за права, честь і гідність українців Юрія Чопика у Facebook.

«Новий український політв’язень у країні Європейського Союзу, у країні римського права як основи сучасних світових правових відносин - це ганебне явище для Італії», - йдеться у дописі.

Повідомляється, що маніфестація розпочалась і закінчилася виконанням Гімну України. Під час заходу лунали заклики до звільнення Віталія Марківа іспанською та українською мовами, протести щодо несправедливості італійського правосуддя, демонструвалися відповідні плакати. Учасники акції також вимагали справедливого нового розслідування справи.

Зазначається, що наприкінці маніфестації Юрій Чопик вручив листа зі зверненням від української громади Послу Італії в Іспанії Стефано Санніно, який пообіцяв передати інформацію до Рима і надати відповідь.

Також повідомляється, що активістами було передано світлину міністра внутрішніх справ і заступника прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні на Червоній площі в Москві з написом «Армія Росії». Фото маніфестанти підписали так: «Як таке може бути, коли російська армія вбиває невинних людей на сході України, в Сирії та присутня тепер у Венесуелі? То куди ж прямуєш, Італіє?».

«Українці щиро вірять у справедливу апеляцію судового рішення, разом з великою підтримкою по всьому світу не лише ув’язененому Віталію Марківу, але й усім політв’язням в Росії та українським морякам, яких також підтримали на пікеті і вимагали їх звільнення", - йдеться у дописі.

Фото: Наталія Шпак-Кучер