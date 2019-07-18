Українка в Італії запустила фотофлешмоб на підтримку Віталія Марківа

Христина Ошурко в Італії організувала фотофлешмоб на підтримку українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років тюрми.

Українка підхопила акцію «#Я теж Віталій Марків», організовану бійцями Національної гвардії України, повідомляє Громадське.

«Я їздила на суди і, як всі українці, що були там в день вироку, так само крізь себе пропустила все це. Побачила відео Нацгвардії, і вирішила зробити такий собі фотофлешмоб «Я теж Віталій Марків». Попросила своїх друзів з різних міст України та інших країн світу зробити такі фото, і вони з радістю погодилися», — розповіла Христина в коментарі Громадському.

Окрім жителів України, до флешмобу приєдналися люди з міст: Обенро (Данія), Лондон (Велика Британія), Мадрид (Іспанія), Таллінн (Естонія), Брешія (Італія), Єлгава (Латвія), Лімерік (Ірландія), Метц (Франція), Дюссельдорф (Німеччина), Познань (Польща), Туніс (Туніс) тощо.

Як повідомляв Укрінформ, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

Фото: RFE/RL, сторінка Kris Tina у Facebook