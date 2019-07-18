Українців в Анталії запрошують на недільну службу за участі Варфоломія

Консульство України в Анталії запрошує на недільну службу за участі Вселенського Патріарха Варфоломія.

Про це йдеться на сторінці консульської установи у Facebook.

«Запрошуємо взяти участь у недільній службі в церкві Преп. А. Столпника в Анталії. У неділю, 21 липня, о 8:00 відбудеться Богослужіння за участі Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у рамках служби відбудеться церемонія святого рукоположення Патріархом нового єпископа Амвросія.

Захід відбудеться за адресою: Kiliçdar mah. Atatürk cad. (Işiklar cad.) Yenikapi sk. No 20 Muratpaşa.

Фото: сторінка Консульство України в Анталії/Ukrayna Konsolosloğu Antalya у Facebook