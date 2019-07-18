У Нідерландах українці вшанували загиблих у трагедії МН17

З нагоди п’ятої річниці трагедії МН17 українці в Нідерландах принесли квіти та іграшки до монументу МН17 в Ейндховені, де у березні 2015 року на військовій авіабазі приземлився літак з останками загиблих.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Вшанувати пам’ять жертв збитого над окупованою частиною Донбасу малазійського "Боїнга" прийшли українці, які мешкають в Ейндховені, та представники Посольства України в Нідерландах.

Українець Сергій Бачинський працював разом з голландцем, який загинув у трагедії п’ять років тому. “Мій колега, якого я добре знав, летів на цьому літаку відпочивати і, на жаль, більше я його не бачив. Тому з моєю сім’єю, з моїми двома дітьми і дружиною, ми прийшли до цього монументу, щоб згадати всіх жертв катастрофи”,- каже Бачинський.

Згодом до українців приєдналися і голландські родини з Ейндховена, які втратили своїх близьких.

Монумент МН17 в Ейндховені було створено 98-річним митцем.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група (JIT) повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також у середу вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Фото: Ірина Драбок

Відео: Ukrinform TV