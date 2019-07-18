У Лісабоні українці проведуть акцію до річниці катастрофи МН17

Українці у Лісабоні проведуть 18 липня акцію пам’яті жертв трагедії МН17, під час якої засудять терористичну діяльність Росії в Україні і світі.

Приєднатися до акції закликають усіх небайдужих, повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook.

«Минуло п’ять років з часів одного з найжорстокіших терористичних актів, які зробила Росія у світі - збиття пасажирського літака МН17 над територією України. Відтоді Москва не тільки не визнала свою провину, але й продовжує вбивати людей в Україні та інших країнах світу. Закликаємо всіх небайдужих приєднатися до акції пам`яті жертв рейсу МН17 і засудження терористичної діяльності Росії, що відбудеться 18 липня о 20:00 годині напроти посольств РФ у Лісабоні (Rua Visconde de Santarém, 57). Просимо взяти із собою свічки», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ у небі над селом Грабове Донецької області в зоні воєнних дій на сході України 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.