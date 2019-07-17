Українські канадці закликають покарати Росію за трагедію з МН17

Міжнародна спільнота повинна жорстко відреагувати на загрозу миру у світі, яку створює Росію.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила президент Конґресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій з приводу п’ятих роковин трагедії МН17.

“Кінцева відповідальність за цей жахливий злочин лежить на керівництві Російської Федерації. Міжнародна спільнота повинна рішуче відповісти на загрозу міжнародному миру, яку становить російський режим”, - сказала Хичій.

Вона закликала міжнародне співтовариство визнати РФ державою-спонсором тероризму, а “ДНР” і “ЛНР” - терористичними організаціями. “У п’яті роковини збиття МН17 КУК приєднується до родичів і друзів загиблих у скорботі та вшануванні. Ми закликаємо міжнародну спільноту впевнитися, що російських посадовців, відповідальних за цей обурливий акт міжнародного тероризму, притягнено до відповідальності”, - наголосила президент Конгресу українців Канади.

Як повідомлялося, рівно п’ять років тому пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири й 15 членів екіпажу загинули.

У травні минулого року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у відповідальності за знищення малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську (РФ).