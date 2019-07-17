У Канберрі молитимуться за жертвами МН17

У Канберрі 19 липня відбудеться поминальна служба за загиблими у катастрофі рейсу МН17 «Малазійських авіаліній».

Про це повідомляється на сайті Союзу українських організацій в Австралії.

«Служба відбудеться біля меморіалу MH17, поруч із будівлею Парламенту Канберри, у п'ятницю, 19 липня 2019 року о 13:00», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, поминальну службу проведе першоієрарх Православної церкви України у США та діаспорі митрополит Антоній та архієпископ Православної церкви України у США та діаспорі Даніїл за участю українських греко-католицьких та православних церков Канберри.

У свою чергу, Посольство України в Австралії раніше у своєму дописі у Facebook запросило усіх охочих відвідати згадану службу і приєднатися до вшанування пам’яті жертв МН17. «Шановні друзі, у липні ми відзначатимемо 5-ту річницю катастрофи рейсу МН17 «Малазійських авіаліній», збитого російським зенітно-ракетним комплексом "Бук" над східною частиною України. Посольство України разом із українською спільнотою в Австралії запрошують усіх вас на поминальну службу за жертвами МН17», - йдеться у дописі на сторінці диппредставництва.

Зазначається, що меморіал жертвам рейсу МН17 розташований зі східної стороні будівлі Парламенту біля входу до англійського саду.

Фото: сторінка Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia у Facebook