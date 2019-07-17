Київський хор дасть концерт у Будапешті

Українці в Угорщині запрошують усіх охочих відвідати концерт камерного хору «Софія» з Києва, який відбудеться 17 липня в угорській столиці.

Про це йдеться на сторінці Столичного українського самоврядування (Budapesti Ukránok) у Facebook.

«Товариство української культури в Угорщині запрошує на концерт хору "Софія" (м. Київ) у найбільшому храмі Угорщини - Szent István Bazilika 17 липня 2019 р.», - йдеться у повідомленні.

Початок о 19 годині. Вхід вільний.

У програмі концерту під назвою Sacrarium лунатимуть твори К.Пендерецького, П.Васкса, В.Мішкініса, М.Лисенка, М.Леонтовича, Л.Дичко, молодих іспанських композиторів тощо.

Художній керівник хору – Олексій Шамрицький.

Як відомо, Базиліка Святого Стефана (угор. Szent István-bazilika) — католицький собор в Будапешті, найбільший храм столиці Угорщини та одне з навизначніших місць країни.

Фото: YouTube, сторінка Budapesti Ukránok у Facebook