XIІ Міжнародна літня школа україністики відкрилася у Львові

XIІ Міжнарода літня школа україністики «Крок до України» днями розпочала роботу у Львові при Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК).

Про це повідомляється на сайті МІОКу.

«У понеділок, 15 липня, у МІОКу відбулося урочисте відкриття XIІ Міжнародної літньої школи україністики «Крок до України». Цьогоріч тут навчатимуться студенти з Німеччини, Польщі та Чехії», - йдеться у повідомленні.

У вітальному слові директорка МІОКу Ірина Ключковська наголосила на важливості зануритися в україномовний простір Львова, аби практично поліпшувати свої знання української.

Опісля відкриття студенти написали тест на визначення рівня володіння українською мовою та прослухали ознайомлювальне вступне заняття. Насамкінець відбувся інтеграційний вечір знайомств, який залишив масу позитивних вражень.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна літня школа україністики у Львові запрошує на навчання усіх, хто цікавиться українською мовою та культурою. Цього року заняття відбуватимуться 15 – 28 липня 2019 р.

Програма літньої школи передбачає три блоки: інтенсивний курс вивчення української мови (у групах відповідно до рівнів володіння мовою), культурно-мистецькі заходи (навчальні екскурсії та квести, зустрічі з відомими українцями, майстер-класи з народознавства, перегляд українських фільмів, відвідування театрів та музеїв) та індивідуальний проект (спеціальне завдання, яке учасники виконуватимуть упродовж навчання у школі та презентуватимуть, завершивши курс).

Фото: МІОК