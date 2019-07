Греція приймає українських дітей - учасників проекту «У нас друзі на всій планеті»

Українські школярі з Кам’янець-Подільського приїхали на відпочинок до Греції у рамках міжнародного проекту «У нас друзі на всій планеті».

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Грецькій Республіці у Facebook.

«Протягом липневого тижня у Греції вже традиційно перебуватимуть діти з українського міста Кам’янець-Подільський у рамках міжнародного проекту «У нас друзі на всій планеті». Молодь відвідає найкрасивіші куточки Еллади – знамениті Метеори, Олімп, Салоніки. До програми відпочинку входить і відвідання музеїв Афін і Пірей, археологічних пам’яток регіону Аттіки», - йдеться у дописі.

Зазначається, що українські школярі – бажані гості Фонду захисту дітей «Хатзікір’якіо», який прийняв українську групу на відпочинок.

Соціальному проекту «У нас друзі на всій планеті», у рамах якого діти з вразливих верств населення мають змогу подорожувати і знайомитися з іншими країнами, цьогоріч виповнилося 20 років.

Висловлюючи подяку організаторам відпочинку дітей в Греції, керівник програми Белла Каушанська сердечно подякувала Генеральному секретарю Греко-української Палати Герасімосу-Ніколаосу Бугасу, керівицтву дитячого Фонду «Хатзікір’якіо» та представникам Посольства України в Грецькій Республіці.

Белла Каушанська зазначила, що увага, якою були оточені діти під час перебування в Греції, їх спілкування з грецькими школярами і долучення до культурної спадщини Греції і є справжньою «народною дипломатією» в дії.

Герасімосу-Ніколаосу Бугасу було вручено Почесну відзнаку від міського голови міста Кам’янець-Подільський.

Керівництвом українського і грецького навчальних закладів було домовлено про продовження співпраці та обміну візитами.

Фото: сторінка Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic у Facebook