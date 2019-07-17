Греція приймає українських дітей - учасників проекту «У нас друзі на всій планеті»
Про це йдеться на сторінці Посольства України в Грецькій Республіці у Facebook.
«Протягом липневого тижня у Греції вже традиційно перебуватимуть діти з українського міста Кам’янець-Подільський у рамках міжнародного проекту «У нас друзі на всій планеті». Молодь відвідає найкрасивіші куточки Еллади – знамениті Метеори, Олімп, Салоніки. До програми відпочинку входить і відвідання музеїв Афін і Пірей, археологічних пам’яток регіону Аттіки», - йдеться у дописі.
Зазначається, що українські школярі – бажані гості Фонду захисту дітей «Хатзікір’якіо», який прийняв українську групу на відпочинок.
Соціальному проекту «У нас друзі на всій планеті», у рамах якого діти з вразливих верств населення мають змогу подорожувати і знайомитися з іншими країнами, цьогоріч виповнилося 20 років.
Висловлюючи подяку організаторам відпочинку дітей в Греції, керівник програми Белла Каушанська сердечно подякувала Генеральному секретарю Греко-української Палати Герасімосу-Ніколаосу Бугасу, керівицтву дитячого Фонду «Хатзікір’якіо» та представникам Посольства України в Грецькій Республіці.
Белла Каушанська зазначила, що увага, якою були оточені діти під час перебування в Греції, їх спілкування з грецькими школярами і долучення до культурної спадщини Греції і є справжньою «народною дипломатією» в дії.
Герасімосу-Ніколаосу Бугасу було вручено Почесну відзнаку від міського голови міста Кам’янець-Подільський.
Керівництвом українського і грецького навчальних закладів було домовлено про продовження співпраці та обміну візитами.
Фото: сторінка Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic у Facebook