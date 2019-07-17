Український культурний центр та школа в Сумгаїті змінили адресу

Український культурний центр та українська школа при Українській громадській организації ім.І. Франка в азербайджанському Сумгаїті змінили свою адресу.

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«До уваги українців Азербайджану! Українська громадська организація ім.І. Франка змінила місце розташування. Тепер Український культурний центр та українська недільна школа розташовані за адресою: м.Сумгаїт, 14 квартал, будинок 39Б», - йдеться у дописі.

Повідомляється, що українська недільна школа в Сумгаїті розпочне новий навчальний рік 20 вересня 2019 року.

В організації запросили усіх охочих відвідати Український культурний центр та анонсовані заходи.

Фото: сторінка Украинская общественная организация им.И.Франко город Сумгаит у Facebook