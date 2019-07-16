Колекція Музею української діаспори поповнилася літературним подарунком з Канади

Українець з Канади Роман Скаськів передав до Музею української діаспори добірку українського часопису «Лис Микита», виданого у США у другій половині ХХ ст.

Про це йдеться на сторінці Музею у Facebook.

«Пан Роман Скаськів з Канади подарував нашому музею чудову добірку українського сатирично-гумористичного журналу "Лис Микита", котрий видавався протягом 1950-90-х років у США з ініціативи українського мистця-емігранта Едварда Козака», - йдеться у повідомленні.

У Музеї назвали символічним те, що один із номерів (літо 1989 року) був присвячений мовній темі. «Сьогодні, в день набуття чинності закону про мову, як ніколи актуально читаються рядки з титульної сторінки: - Куди ідете, панове професори? - Йдемо на Україну, навчити українців української мови...", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося,16 липня набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня.

Фото: Укрінформ, Музей української діаспори