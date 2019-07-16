Генконсульство в Нью-Йорку повідомляє про виїзне консульське обслуговування у Бостоні

Генеральне консульство України в Нью-Йорку повідомляє українців про виїзне консульське обслуговування у Бостоні 3 серпня.

Про це йдеться на сайті Генконсульства.

«3 серпня 2019 року Генеральним консульством України в Нью-Йорку здійснюватиметься виїзне консульське обслуговування громадян України у м.Бостон (штат Массачусетс).

Прийом громадян відбуватиметься у приміщенні парафіяльного дому Церкви Христа Царя за адресою: 146 Forest Hills street, Jamaica Plain, MA 02130, з 9:00», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі наявності питань організаційного характеру (запис на прийом, зручні години для відвідання тощо) треба телефонувати до контактної особи Мирона Кравчука після 17:00 за телефоном: 781-473-3533. У разі відсутності контакту необхідно залишити голосові повідомлення із зазначенням свого імені, прізвища та номеру телефону для зворотнього зв’язку.

Детальний перелік консульських послуг, що можуть бути надані під час обслуговування, можна знайти тут.

З переліком документів, необхідних для вчинення вищезазначених консульських дій, можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці Генерального консульства України в Нью-Йорку у розділі «Консульські питання».

Додаткову інформацію з консульських питань можна також отримати за номером телефону Генерального консульства: 212-371-69-65.