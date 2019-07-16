У Батумі відбудеться українсько-грузинський культурний захід

Концерт української співачки і ряд виставок відбудуться 18 липня у Батумі в рамках українсько-грузинського культурного заходу.

Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Грузії.

«У рамках зміцнення дружніх відносин між Україною та Грузією, обміну культурними надбаннями та цінностями 18 липня 2019 року о 20:00 в Літньому театрі міста Батумі (Приморський бульвар) за підтримки мерії міста Батумі та Посольства України в Грузії відбудеться українсько-грузинський культурний захід під назвою "Грузія - любов моя, а в серці - Україна!", - йдеться у повідомленні.

Програма заходу включає, зокрема, концерт заслуженої артистки України Іванни Котяш-Елєрдашвілі "Два крила". Відвідувачам пропонується послухати сучасну електронну скрипку, українські та грузинські пісні та музику.

У рамках культурного заходу відбудеться етно-фотовиставка «Діти України: традиції та сучасність». На світлинах - 20 дітей, одягнених в автентичне українське вбрання, що несе в собі старовинну етнічну символіку і слугує оберегом українцiв. Як зазначається, зміст цієї виставки - відображення безперервного зв'язку між батьком та сином, дарування у спадок української традиції, любові до своєї землі та святого обов'язку - її захисту.

Автентичні рушники з різних регіонів України можна буде побачити на виставці старовинних українських вишиваних рушників "Традиційна вишивка України".

А старовинними українськими хустками запрошують помилуватися на виставці "Традиційний головний убір української жінки".

Початок культурного заходу о 20:00. Вхід вільний.

Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში у Facebook