Перенесення дебатів і скасування дня тиші: рекомендації від спостерігачів СКУ щодо виборів

Спостерігачі Світового конґресу українців (СКУ) за результатами спостереження за президентськими виборами 2019 року в Україні рекомендують, зокрема, проводити дебати за тиждень до президентських виборів, скасувати день тиші та спростити участь у виборах для українських виборців за кордоном.

Про це розповів голова Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами 2019 року в Україні Євген Чолій на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Передбачити, щоб дебати кандидатів у президенти України відбувалися хоча б за тиждень перед днем голосування, а не кілька годин перед днем тиші, щоб дати достатньо часу українському електорату вповні осмислити суть цих дебатів. Законодавчо скасувати день тиші як застарілу процедуру, яка, між іншим, не враховує значну роль соціальних мереж, на котрі таке обмеження не поширюється”, - озвучив рекомендації Євген Чолій.

У рекомендаціях СКУ також закликають забезпечити створення рівних умов у медіапросторі для кандидатів у президенти України, що включало б однаковий час та рівномірне представлення кандидатів.

СКУ радить забезпечити, щоб встановлення результатів виборів та період їх оскарження завершились вчасно для другого туру голосування. Як зауважив Чолій, наразі цей процес може тривати до 21 дня, що міг би закінчитися в день виборів другого туру, оскільки він передбачає 10 днів для встановлення результатів виборів для ЦВК, 5 днів для подання спору до суду, 2 дні для рішення суду першої інстанції, 2 дні для оскарження та 2 дні для того, щоб апеляційний суд виніс своє рішення.

“Тому місія СКУ пропонує або збільшити часовий проміжок між першим та другим турами голосування, або скоротити строк встановлення результатів виборів та їх оскарження”, - сказав голова міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами.

Окрім того, місія СКУ рекомендує, щоб владні структури України у співпраці з міжнародними організаціями, у тому числі зі Світовим конґресом українців, вивчили нові ініціативи, які б спрощували участь у виборах для українських виборців за кордоном, яким часто доводилося долати великі відстані, щоб проголосувати.

“Такими механізмами можуть бути голосування поштою, електронне голосування та збільшення кількості дільниць у закордонному виборчому окрузі”, - сказав Чолій.

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Голова Міжнародної місії Світового конґресу українців зі спостереження за виборами 2019 року в Україні розповів, що у своєму заключному звіті місія СКУ остаточно стверджує, що президентські вибори в Україні 2019 року відповідають міжнародним стандартам проведення демократичних виборів.

“Найбільшою перешкодою на цих виборах була брутальна гібридна агресія Росйської Федерації проти України, яка триває понад 5 років та включає збройну агресію на сході України та нелегальну окупацію Криму”, - наголосив Чолій.

Він нагадав, що на сході України напередодні першого туру президентських виборів спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 9 порушень у Луганській області. Напередодні другого туру місія ОБСЄ зафіксувала 20 порушень припинення вогню у Донецькій області та 50 у Луганській.