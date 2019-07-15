Дівчинка, що передчасно народилася в Анталії, вже скоро може повернутися в Україну – консул

Маленька українка, яка з’явилася на світ вагою лише 940 грамів у результаті передчасних пологів у червні поточного року в Анталії, стабільно набирає вагу та вже через 1,5 місяці може поїхати разом з батьками до України.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив консул-керівник консульства України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«Зараз дитинка набирає вагу і через деякий час, можливо, вже за 1,5 місяці, вона зможе вилетіти в Україну», - уточнив консул.

Зазначається, що мама дитини не мала страхування, яке б покривало ризики передчасних пологів, тому всі медичні втрати лягли на плечі сім’ї.

Значну допомогу та сприяння у вирішенні поточних питань батькам дівчинки надає українська громада в Анталії.

Як повідомив консул, мама немовляти до прильоту в Туреччину не мала застережень щодо подорожі. Причиною передчасних пологів могли статися як зміна кліматичних умов, звичних продуктів харчування, так й інші зовнішні обставини.

З огляду на це дипломат закликав українців перед поїздкою враховувати всі можливі ризики та оформлювати належне страхування.

Як повідомлялося, на початку червня до лікарні в Анталії потрапила українка Аліна, яка перебувала на 6-му місяці вагітності. Жінку госпіталізували з сильними болями. У лікарні шляхом кесаревого розтину народилася дівчинка вагою лише 940 грамів. Туристична страховка, яку мала Аліна, у таких випадках не діє.

Фото: сторінка Valentina Khomutovskaya‎ у Facebook