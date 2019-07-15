У Португалії обговорили питання покращення умов праці, пенсій та соцдопомоги для українців

У Португалії днями відбулася зустріч членів української делегації та представників української громади в рамках реалізації проекту ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці».

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Португалії у Facebook.

«12 липня, за організації Посольства України, відбулася зустріч української делегації, яка перебуває в Португалії з метою участі у проекті ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці для покращення умов праці і подолання незадекларованої праці», з представниками української громади», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі відбувся обмін думками щодо внесення змін до Адміністративної домовленості стосовно процедури застосування Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Португалією з метою ефективної її імплементації, а також щодо португальського досвіду в питаннях інспекції праці, безпеки праці та подолання незадекларованої праці.

У свою чергу, голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook повідомив, що під час зустрічі також підіймалися питання про зміни до Угодо про соціальне забезпечення між Португалією та Україною, а саме запровадження електронного обміну інформації між двома інституціями. Як зазначається, це допомогло б у рази скоротить час розгляду справ про призначення пенсії та соціальної допомоги враховуючи український трудовий стаж.

Повідомляється, що інші питання, які піднімали представники української громади, стосувалися доопрацювання Закону України про зовнішню трудову міграцію, змін до Податкового кодексу України у контексті зовнішньої трудової міграції українців, та посилення боротьби з нелегальною трудовою міграцією та шахрайством пов’язаним з цим феноменом.

Зазначається, що на зустрічі, зокрема, були присутні Голова підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Олександр Дроздик, Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Юрій Кузовой, голова Державної служби з питань праці Роман Чернега та інші посадовці з України, Перший секретар з консульських питань Посольства України в Португалії Володимир Камарчук тощо.

У Спілці українців у Португалії подякували українському Послу Інні Огнівець за організацію цієї надзвичайно важливої зустрічі представників української громади з членами української делегації в рамках реалізації проекту ЄС-МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці».

Як відомо, Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення ратифікована 21 грудня 2011 року, набрала чинності 01 березня 2012 року.

Фото: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa, Павло Садоха у Facebook