Меру Кечіорену подарували шматочок землі українського Криму

Новообраному меру району Анкари - Кечіорен - Т. Алтиноку подарували шматочок землі українського Криму.

Про це написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга на сторінці у Twitter.

«Голова EkoAvrasya Х.Ерен вручив особливо символічний подарунок меру Кечіорену Т. Алтиноку - шматочок землі українського Криму. Вдячні Туреччині за підтримку територіальної цілісності, суверенітету України та захист прав кримськотатрського народу на всіх рівнях», - йдеться у дописі.

Також Сибіга зазначив, що під час розмови з Алтиноком було обговорено «продовження практичної взаємодії, укладення угоди з Оболонською РДА та практики проведення Кримської ночі».

«Особливо приємно, що тут є парк імені Мустафи Джемілєва», - додав український посол.

Фото: Twitter/Andrii Sybiha