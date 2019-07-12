Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком в італійському суді

В італійському місті Павія розпочалося засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Як повідомила кореспондентка Громадського із зали суду, після відкриття засідання тривало кілька хвилин.

"Суддя запропонувала Марківу сказати фінальну репліку. Скориставшись можливістю, він сказав, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну", - йдеться у повідомленні.

Після цього суд пішов у нарадчу кімнату і після 14 години має оголосити вирок у цій справі.

У суді присутні кілька десятків українців, зокрема представників діаспори та посадовців, народних депутатів, а також мама Віталія.

Як відомо, в Трибуналі Павії вже рік триває суд над Марківим. У п'ятницю, 12 липня, відбудеться оголошення вироку у цій резонансній справі.

Протягом судових дебатів сторона обвинувачення так і не змогла надати жодного незаперечного доказу причетності Віталія Марківа до загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі. Сторона захисту спростувала всі закиди прокуратури.

Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.

Фото: Радіо Свобода