Сім українок-акварелісток беруть участь у фестивалі у Гельсінкі

9 липня в Гельсінкі розпочався перший Міжнародний фестиваль акварельної творчості, в рамках якого представлено 300 акварельних малюнків з 41-ї країни світу. Серед учасників – семеро українок.

Про це повідомляє Посольство України в Фінляндській Республіці та Республіці Iсландія на сторінці у Facebook.

«Участь у фестивалі також беруть 7 акварелістів з України: Наталія Кудрявцева, Галина Отчич, Ольга Сотнікова, Мар'яна Томин, Світлана Василець, Саміра Янушкова та Наталія Журавльова», - йдеться у повідомленні.

Виставка робіт проходить в Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 C) та триватиме до 14 липня.

Вхід вільний.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the Republic of Finland and Iceland