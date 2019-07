Маленькі українці з міст біля зони бойових дій на Сході України приїхали на відпочинок до Греції

Діти з міст і селищ, близьких до зони бойових дій на Сході України, приїхали на відпочинок в літній табір у Греції.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України у Грецькій Республіці у Facebook.

«11 липня, у рамках проекту Посольства з оздоровлення українських дітей у Греції у співпраці з Міністерством соціальної політики України й Луганською Державною Адміністрацією, за підтримки Міністерства Закордонних Справ України, мерії м. Афіни та спонсорського сприяння Грецько-Української палати, у літньому таборі грецької столиці у м. Агіос Андреас розпочалася двотижнева програма оздоровлення і відпочинку українських дітей дітей з міст і селищ близьких до зони бойових дій на Сході України», - йдеться у повідомленні.

Зустрічали їх в аеропорту представники дипустанови та мерії столиці. Юних гостей з України чекають у комфортабельних будиночках табору, розташованого у сосновому лісі на самому березі моря.

«Гостинні господарі приготували для наших дітей активну та цікаву програму, яка поєднує відпочинок на морі зі спортивними та культурними заходами, а також екскурсіями до історичного центру грецької столиці», - зазначається у дописі.

Посольство України в Грецькій Республіці висловлює щиру вдячність Грецько-Українській палаті, особисто Генеральному Секретарю палати пану Г-Н.Бугасу, мерії Афін за підтримку і допомогу, що зробили можливою успішну реалізацію даного проекту.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic