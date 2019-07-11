Папа Франциск підняв статус УГКЦ в Італії

Папа Франциск створив Апостольський екзархат для українців католиків візантійського обряду, які проживають в Італії.

Про це повідомляє Український погляд.

“У четвер, 11 липня 2019 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск створив Апостольський екзархат для українців католиків візантійського обряду, які проживають в Італії”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, Святіший Отець призначив Апостольським Адміністратором вакантного осідку новоствореного екзархату кардинала Анджело Де Донатіса, Генерального Вікарія Його Святості для Римської дієцезії.

Новостворена церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку приблизно 70 тисяч вірних, згуртованих у 145-ти громадах, здійснюють 62 священики. Катедральним храмом та осідком Апостольського екзархату буде парафіяльний храм святих Сергія і Вакха в Римі.

Богослуження в парафіяльному храмі святих Сергія і Вакха в Римі

Початок масової присутності українців греко-католиків в Італії сягає своїм корінням кінця минулого століття. Душпастирська опіка здійснювалася в рамках Служби «Migrantes» Італійської Єпископської Конференції через призначення національного координатора, а душпастирі в громадах призначалися місцевими дієцезальними єпископами. Зв’язок з матірною Церквою забезпечувався також і через особу Апостольського Візитатора, яким сьогодні є владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ.

Владика Діонісій Ляхович, ЧСВВ, Апостольський Візитатор

Фото: ukrpohliad.org